227 нарушений карантинного режима зафиксировано в Нур-Султане за неделю

146 из них за нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

227 нарушений карантинного режима зафиксировано в Нур-Султане мобильными группами за неделю.

За неделю в Нур-Султане мобильными группами, в числе которых полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов выявлено 227 нарушений карантина, из них 146 за нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции и 81 нарушений карантина субъектами предпринимательства, которые осуществляли деятельность в запрещенное время. В настоящее время количество мониторинговых мобильных групп составляет 16 единиц, говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

Главная цель - профилактика нарушений. В ходе рейдов мобильная группа разъясняет требования Постановления Главного государственного санитарного врача. Материалы о нарушениях передаются в местный исполнительный орган здравоохранения – департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, аттракционы, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения карантинных мер.

Так, 24 июля текущего года в 22:25 часов выявлена работа кафе по улице Сарайшык, которое принимало посетителей. Материал в отношении администратора заведения, 1986 года рождения направлен в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по г. Нур-Султан, - отметили в пресс-службе.

Также выявлен факт нарушения санитарных норм, где в ночное время в 23.09 часов функционировал и принимал клиентов ресторан по улице Туран. В настоящее время материал направлен в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для рассмотрения вопроса о привлечении директора ресторана к административной ответственности по ст. 425 КРКоАП.

Департамент полиции г. Нур-Султана призывает граждан к ответственному поведению в общественных местах и соблюдению санитарных норм. С целью недопущения распространения коронавируса полицейские и волонтеры проводят профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения карантинного режима и ношения индивидуальных средств защиты.

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