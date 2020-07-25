Он также отметил, что попросит предоставить сравнительные технические характеристики обоих типов ИВЛ.

Руководитель парламентской фракции Демократической партии "Ак жол", депутата Мажилиса Азат Перуашев прокомментировал ситуацию по закупке ИВЛ для Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Комментарий председателя партии А.Перуашева к пояснениям акимата Атырауской области относительно закупок ИВЛ:

С удивлением прочитал в интернете объяснения акимата Атырауской области к моему обращению Премьер-Министру Республики А.Мамину по поводу закупок ИВЛ.

Эта информация дезавуирует ранее полученный ответ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по данному вопросу, и усиливает сомнения в правомерности расторжения контракта на поставку 45 аппаратов ИВЛ "Зислайн" отечественного производителя (ТОО "ОралМедРегион"), выраженные нами в письме Правительству.

Акимат подтверждает расторжение контракта, а в свое оправдание приводит единственный аргумент: цена этого аппарата составляет 13 млн.тг, а предполагаемого ему взамен – 8,9 млн.тг.

В этой связи вынужден пояснить следующее:

1. Относительно "сопоставления" цен – любой человек, приобретавший технику, знает, что разница в цене даже на одну и ту же модель в разных комплектациях может составлять от полутора до двух раз.

Поэтому для правильного понимания ситуации, крайне важно сравнивать не только цену, но и технические характеристики (такие, как мощность, габариты и т.д.), и комплектацию товара.

2. По сообщению ТОО, акимат до сих пор не выдал им данных технической спецификации ИВЛ, закупаемых вместо отклоненного "Зислайн", как не выдал сравнения их характеристик и общественности, комментируя наш запрос. Но тогда это пояснение ничего не объясняет, а напротив, искажает реальную картину, что наводит на некоторые размышления.

3. В ответе Мининдустрии, в качестве альтернативы ИВЛ "Зислайн" указывается ИВЛ Biyovent. Имеющийся перевод рекламного буклета этой техники показывает, что речь идет о компрессорном ИВЛ, но при этом, о наличии компрессора в комплекте ничего не говорится. Стоимость компрессора для ИВЛ (в зависимости от характеристик) может составлять до 7 млн.тг., и возможно, ее придется добавить к цене аппарата.

Акимат заявлял об огромной "экономии" бюджетных средств? Будет очень неприятно, если эти аппараты (ИВЛ + компрессор, или 8,9 млн + 7 млн ≤) в комплекте по факту окажутся дороже "Зислайн" (13 млн).

Далее. Важнейший для ИВЛ показатель – генерируемый поток воздуха – у Biyovent составляет 120 л/мин, а вес аппарата – 55 кг (без учета компрессора).

Кроме того, в буклете нет информации о наличии или отсутствии в комплекте такого важного элемента, как увлажнитель, без которого закачка воздуха в легкие представляет угрозу здоровью пациентов.

Для сравнения – ИВЛ "Зислайн" является турбинированным, турбина встроена в ИВЛ и входит в цену аппарата, компрессор ему не требуется. Турбинированный ИВЛ генерирует значительно более мощный поток воздуха – 180 л/мин, вкупе с автоматическим увлажнением, что очень важно для поддержания жизнедеятельности пациентов. Вес аппарата – 35 кг., т.е. он в полтора раза компактнее.

Может быть мы ошибаемся и у Biyovent сплошные преимущества, но тогда их нужно показать.

4. Почему я так подробно излагаю эти вопросы? Не из-за симпатий персонально к ТОО "ОралМедРегион". Демократическая партия "Ак жол", как партия национального бизнеса, точно так же защищала и будет защищать законные интересы любого другого казахстанского предприятия. Мы можем привести массу других запросов нашей фракции по похожим ситуациям. Единственное условие – это должен быть добросовестный бизнес, выпускающий качественную продукцию и работающий в честной конкуренции.

Поддержка казахстанских предпринимателей является нашей принципиальной позицией. В этих целях фракция "Ак жол" на заседании Парламента 27 мая потребовала от Правительства временно запретить иностранным компаниям доступ на госзакупки Казахстана по тем товарам, которые в достаточном объеме производят казахстанские предприятия. Мы считаем, что этот запрет должен касаться и компаний из стран ЕАЭС, благо такая возможность предусмотрена законом в целях защиты от угрозы национальным интересам. Считаем, что нынешний социальный и экономический кризис представляет такую угрозу.

6. Теперь главное. В полученном ранее письме Министерства индустрии и инфраструктурного развития было сказано, что ИВЛ Biyovent будут производиться совместным предприятием, на базе "Казахстан инжиниринг". Однако запуск производства, оценка казахстанского содержания (для получения статуса казахстанской продукции) всегда требует определенного времени. Без 50% казахстанского содержания эти аппараты будут считаться импортными, как если бы они прямо завозились из Турции. Какие комплектующие, какие операции сможет производить казахстанская сторона проекта и какую долю в стоимости товара они составят – все это предстоит оценить и подтвердить в установленном порядке.

Напомним, что решением Президента РК К.Токаева, до августа т.г. действует особый порядок госзакупок, направленный на поддержку отечественных товаропроизводителей, максимальное использование отечественных материалов и оборудования. В этой связи вызывают вопросы соблюдение Атырауским акиматом этого особого порядка госзакупок и указанного поручения Президента.

Сегодня каждый день умирают наши граждане, больницам катастрофически не хватает ИВЛ. Я знаю это по собственным поездкам в регионы. Каждый день промедления – это потерянные жизни. Кто за них будет отвечать?

В одном из своих твитов ранее я говорил, что людей убивает не только коронавирус, но и коррупция, равнодушие чиновников к судьбам граждан.

Разрывать контракт и откладывать поставки уже имеющихся ИВЛ даже на пару недель – равносильно тому, что обречь еще несколько жителей Атырауской области, где и без того крайне тяжелая обстановка. Неужели нельзя поставить предусмотренные по контракту первые 45 аппаратов, а по мере ввода в строй второго предприятия – подключить и его продукцию? Ведь потребность в ИВЛ по стране составляет 3105 единиц по официальным данным, пресса озвучивала цифру и более 5 тысяч. Что в приоритете – судьбы людей или контракт на 1% рынка? Повторюсь, цена вопроса – жизни наших граждан.

7. Комментаторами высказывались сомнения в отечественном происхождении ИВЛ, собираемых ТОО "ОралМедРегион"; а также предположения о моей личной заинтересованности в данном ТОО.

По первой части: при обращении ко мне с данной проблемой, указанное ТОО предоставило сертификат отечественного товаропроизводителя СТ-КЗ, с указанием доли местного содержания – 54%. Компания работает на рынке 10 лет, их аппараты ИВЛ, хотя и производимые по российской технологии, признаны отечественными. Сомневающиеся могут обратиться в уполномоченные органы для проверки сертификата, я готов подписать такое обращение.

Относительно моей заинтересованности – да, я ЛИЧНО заинтересован в росте казахстанских предприятий, в выпуске технологичной продукции (включая медицинское оборудование), в создании новых рабочих мест. Считаю это моим ЛИЧНЫМ делом и готов биться за каждое такое предприятие.

Но я защищаю не персонально ТОО "ОралМедРегион", а казахстанского производителя как такового. Не случайно ответ МИИР РК о создании аналогичного производства ТОО "Казахстан ASELSAN инжиниринг" вызвал мое понимание и поддержку. Готов помогать этому проекту, буду рад, если он дойдет до практической реализации, составит сильную конкуренцию ТОО "ОралМедРегион" и заставит снизить цену на ИВЛ до более приемлемых. Все-таки 13 млн – это дорого.

8. И последнее – как уже сообщалось, я направил запрос на имя Премьер-Министра РК А.Мамина, и согласно Закона о "Парламенте и статусе его депутатов", ожидаю его официального ответа.

Кроме того, после публикации "пояснения" акимата Атырауской области, у нас появились дополнительные вопросы, некоторые из них я поставил выше. В понедельник я направлю дополнение к указанному запросу Премьеру, в частности – попрошу предоставить сравнительные технические характеристики обоих типов ИВЛ.



С уважением, Азат Перуашев

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