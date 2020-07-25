Болел коронавирусом: "Капитан Карантин" рассказал, почему пропал из столицы

Он также высказал свое возмущение, по отношению к звездам инстаграма.

В апреле этого года в Нур-Султане можно было встретить мужчину в защитном костюме и синем плаще, который называл себя капитаном Карантином, борющимся с коронавирусом. Капитан Карантин ходил по столичным дворам и улицам, призывая людей соблюдать самоизоляцию и сидеть дома. Но спустя время супергерой на время исчез и дал знать о себе спустя два месяца. О причинах своего исчезновения и своей личности он рассказал в интервью блогеру Азамату Ергали, сообщает zakon.kz.

Меня долго не было по трем причинам. Первое это то, что карантин отменили и казалось бы все должно было быть ок. Но не тут-то было. Во-вторых, я сам заболел коронавирусом и у меня была односторонняя пневмония. Благо все обошлось. Ну и третьей причиной стало то, что тяжело заболела моя бабушка и мне пришлось уехать в родной аул в Туркестанской области, - рассказал капитан Карантин.

Капитан Карантин рассказал, что ему 25 лет и он еще не женат, о чем сожалеет. В настоящее время он работает таксистом в Нур-Султане. Астанчанин признается, что занимался добрыми делами и до того, как надел на себя "супергеройский" костюм.

Я верил и знал, что все эти супергерои обычные люди. Я пришел к идее стать капитаном Карантином, когда работал волонтером и развозил продукты малообеспеченным семьям. Мы тогда еще носили защитные костюмы, люди при этом нас благодарили, а апашки давали бата. И тогда я почувствовал себя настоящим героем.

Также он добавил, что ему не хватает сейчас поддержки общества и порицания тех, кто не соблюдает карантин. Капитана возмущают звезды инстаграма заявляющие, что коронавирус - это фейк. Капитан Карантин обратился к Куату Хамитову, Шокану Маратулы и их фанатам.

У них большая ответственность к своим подписчикам. Я негативно отношусь к людям, которые обманывают население и не понимают элементарных законов физики, - резюмировал он.

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