Задержание прямо на дороге прокомментировали в полиции Алматы
Полицейские проводили задержание в "штатском".
Фото : Кадр из видео25 июля 2020, 22:47
ДП Алматы прокомментировал распространенное видео в социальных сетях, на котором мужчину насильно посадили в машину, передает zakon.kz.
Сотрудниками Управления криминальной полиции на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова был задержан гр.К., 1982 года рождения, разыскиваемый за совершение убийства на территории Иркутской области, Российской федерации, - говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатор розыска - УУР НУ МВД России сразу же проинформирован о задержании.
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