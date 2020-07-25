Задержание прямо на дороге прокомментировали в полиции Алматы

Полицейские проводили задержание в "штатском".

ДП Алматы прокомментировал распространенное видео в социальных сетях, на котором мужчину насильно посадили в машину, передает zakon.kz.

Сотрудниками Управления криминальной полиции на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова был задержан гр.К., 1982 года рождения, разыскиваемый за совершение убийства на территории Иркутской области, Российской федерации, - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатор розыска - УУР НУ МВД России сразу же проинформирован о задержании.

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