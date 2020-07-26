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В Казахстане снижен ежесуточный прирост заражения КВИ с 4% до 2,1%

Также снизилась цена на одноразовую медицинскую маску.

Фото : -26 июля 2020, 16:55

Ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%, передает zakon.kz.

Согласно данным Минздрава РК, количество выздоровевших пациентов от коронавируса увеличилось на 60 %.

Отмечается, что розничная цена одноразовой медицинской трехслойной маски составит 85 тг. Сформирован резерв средств индивидуальной защиты работников первой линии до сентября. Дополнительно закупается 41 млн. масок, 27 млн. перчаток и 379 тыс. защитных костюмов, а также 1,2 млн. ПЦР тестов.

Задействовано 59 государственных и частных лабораторий с пропускной мощностью 32 тысячи тестов в сутки. К 1 августа текущего года пропускная мощность достигнет до 35,6 тысяч в сутки. К 1 сентября - до 64 тысяч в сутки.

На сегодня в инфекционных и провизорных стационарах имеется 1 958 аппаратов ИВЛ, совместно с акиматами дополнительно закупается более 4 183 аппаратов, а также более 21 тысячи единиц кислородных концентраторов и систем обеспечения медицинских газов для обеспечения кислородной поддержкой пациентов.


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