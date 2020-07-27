За сутки в Казахстане выявили 1402 случая коронавируса

Итого зараженных в стране 83 122 человека.

За 26 июля в Казахстане выявлено 1402 случая коронавируса, передает zakon.kz.

Из них 589 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 292 / 105

город Алматы - 221 / 122

город Шымкент - 54 / 5

Акмолинская область - 56 / 32

Актюбинская область - 25 / 11

Алматинская область - 38 / 30

Атырауская область - 37 / 31

Восточно-Казахстанская область - 171 / 69

Жамбылская область - 52 / 26

Западно-Казахстанская область - 88 / 50

Карагандинская область - 106 / 40

Костанайская область - 58 / 23

Кызылординская область - 8 / 4

Мангистауская область - 45 / 13

Павлодарская область - 54 / 13

Северо-Казахстанская область - 74 / 7

Туркестанская область - 23 / 8

Всего в стране выявлено 83122 заболевших.

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