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Казахстанский телеканал закрыли из-за пандемии

Он проработал без малого два года.

Фото : egovreader.kz27 июля 2020, 09:25

Телеканал "Tamasha TV", входящий в состав РТРК "Казахстан", прекращает вещание с 27 июля 2020 года, передает zakon.kz.

Мировая пандемия оказывает негативное влияние на сферу средств массовой информации. Доходы от рекламы в казахстанском телевидении резко упали. Прогноз на следующий год тоже не впечатляет. До настоящего времени телеканал "Tamasha TV" телерадиокорпорации "Казахстан" финансировался на основе доходов от рекламы, - сообщается в пресс-релизе РТРК.


Там напомнили,что этот телеканал вышел в эфир в 1 сентября 2018 года.


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