Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Еще 748 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели 52 571 человек.

Фото : Facebook27 июля 2020, 09:33

В Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Из них:

в городе Нур-Султан - 44,
в городе Алматы - 308,
в городе Шымкент - 37,
в Атырауской области - 120,
в Восточно-Казахстанской области - 107,
в Западно-Казахстанской области - 55,
в Карагандинской области - 52,
в Кызылординской области - 9,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 10,
в Туркестанской области - 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 52 571 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты