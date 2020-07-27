Еще 748 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели 52 571 человек.

В Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Из них:

в городе Нур-Султан - 44,

в городе Алматы - 308,

в городе Шымкент - 37,

в Атырауской области - 120,

в Восточно-Казахстанской области - 107,

в Западно-Казахстанской области - 55,

в Карагандинской области - 52,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 10,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 52 571 человек.

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