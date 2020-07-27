Еще 748 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели 52 571 человек.
Фото : Facebook27 июля 2020, 09:33
В Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Из них:
в городе Нур-Султан - 44,
в городе Алматы - 308,
в городе Шымкент - 37,
в Атырауской области - 120,
в Восточно-Казахстанской области - 107,
в Западно-Казахстанской области - 55,
в Карагандинской области - 52,
в Кызылординской области - 9,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 10,
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 52 571 человек.
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