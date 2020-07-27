Фируза Шарипова назвала еще ону дату возвращения на ринг

Ранее сообщалось, что Шарипова вернется на ринг 26 июля.

Казахстанка Фируза Шарипова выступит на турнире, который пройдет 15 августа в Сочи. Об этом сообщил президент Федерации бокса города Сочи Илья Варов, передает zakon.kz.

Турнир с участием спортсменки будет приурочен к 58-й конвенции Всемирного боксерского совета (WBC).

Федерация бокса Сочи всячески поддерживает Фирузу Шарипову, и это взаимовыгодное сотрудничество. Чемпионка очень популярна в Казахстане, и я уверен, что ее выступление на турнире в Сочи привлечет в город многих казахстанцев. Надеемся, что после ее боя еще больше туристов из Казахстана захотят посетить Сочи, как только закончится карантин и пандемия. В сентябре в Сочи пройдет этап чемпионата мира “Формулы-1”, и мы пригласили чемпионку посетить его, – отметил Варов.

Напомним, ранее глава Федерации бокса города Сочи Илья Варов пригласил Шарипову на Гран-при чемпионата мира "Формулы 1" в Сочи для организации встречи с российским гонщиком из команды "Альфа Таури" Даниилом Квятом.

Ранее сообщалось, что Шарипова могла вернуться на ринг накануне, 26 июля, на боксерском турнире в Минске. Однако, в итоге, как пишет сама Фируза, поединок сорвался.

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