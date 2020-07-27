Аким Талгарского района Алматинской области умер от пневмонии
У него осталось четверо детей.
Фото : акимат27 июля 2020, 10:20
Скончался аким Талгарского района Алматинской области Жолан Умаров, передает zakon.kz.
Прискорбная новость, в которую не хочется верить, но, к сожалению, от нас ушёл очень хороший человек и аким, который за короткое время многое сделал для нашего района, - говорится в папблике kris_p_talgar в instagram.
Как сообщили в акимате, он умер от пневмонии сегодня утром.
Жолан Умаров был назначен акимом Талгарского района в сентябре 2019 года.
Он родился 7 июля 1979 года, женат, у него осталось четверо детей.
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