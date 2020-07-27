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Больные диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса - ученые

Контроль уровня сахара в крови может улучшить ситуацию.

Фото : Pixabay27 июля 2020, 10:26

Неконтролируемый уровень сахара в крови опасен в любое время. Однако по согласно заявлениям ученых, COVID-19 ставит людей с диабетом в более высокий риск развития тяжелых заболеваний. Необходимость держать диабет хорошо управляемым стала более важной, чем когда-либо. Об этом пишет MedicalXpress, передает zakon.kz.

Диабет сам по себе является фактором риска для более тяжелого случая COVID-19, - сказал профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Пракаш Дидвания.

После сердечно-сосудистых заболеваний диабет является вторым наиболее распространенным состоянием здоровья, связанным с тяжелыми исходами у пациентов с COVID-19. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, больные диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

Однако контроль уровня сахара в крови может улучшить ситуацию.

Профессор Дидванья напомнил, что при диабете снижается иммунная защитная функция организма. Он призвал регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Кроме того, диабетикам стоит вести более активный образ жизни и хорошо высыпаться.

Люди с высоким уровнем сахара в крови должны оставаться на связи со своими врачами. Им нужно следить за гипергликемией, - сказал доцент кафедры эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Wexner Университета штата Огайо в Колумбусе, доктор Джошуа Джозеф.

Во время пандемии возросло использование телемедицины. Джозеф сказал, что его практика работает с пациентом, чтобы определить, можно ли контролировать проблему дома с помощью коррекции инсулина или в амбулаторных условиях. Но, если уровень сахара в крови чрезвычайно высок, пациентов просят прийти в больницу, где принимаются меры предосторожности, чтобы держать пациентов COVID-19 изолированными и подальше от тех, кого видят по другим вопросам здравоохранения.


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