Израиль передает Казахстану защитные костюмы на 4,5 млн тенге
Костюмы должны помочь сократить распространение COVID-19 внутри республики и сохранить здоровье медицинского персонала.
Посольство Израиля передает Казахстану гуманитарную помощь на 4,5 миллиона тенге, сообщает zakon.kz.
По информации посольства Израиля в Казахстане, груз содержит защитные костюмы для врачей, которые должны помочь сократить распространение COVID-19 внутри республики и сохранить здоровье медицинского персонала, находящегося на передовой борьбы с заболеванием.
Гуманитарная помощь направлена от израильского Агентства по развитию международного сотрудничества МАШАВ.
Борьба с коронавирусом остается наиболее актуальной проблемой во всем мире, и для нас важно поддержать наших друзей в это непростое время, - отмечает посол Израиля Лиат Вексельман.
Важно отметить, что Израиль также оказывает консультационную поддержку казахстанской стороне в вопросах лечения COVID-19. Израильские врачи проводят видеоконференции с коллегами из Казахстана, в ходе которых происходит эффективный обмен опытом и мнениями о методах лечения.
Мы намерены и дальше укреплять эффективные взаимоотношения между нашими странами как в области медицины, так и по многим другим направлениям, - подчеркивает посол.
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