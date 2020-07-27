Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Израиль передает Казахстану защитные костюмы на 4,5 млн тенге

Костюмы должны помочь сократить распространение COVID-19 внутри республики и сохранить здоровье медицинского персонала.

Фото : azattyq-ruhy.kz27 июля 2020, 10:27

Посольство Израиля передает Казахстану гуманитарную помощь на 4,5 миллиона тенге, сообщает zakon.kz.

По информации посольства Израиля в Казахстане, груз содержит защитные костюмы для врачей, которые должны помочь сократить распространение COVID-19 внутри республики и сохранить здоровье медицинского персонала, находящегося на передовой борьбы с заболеванием.

Гуманитарная помощь направлена от израильского Агентства по развитию международного сотрудничества МАШАВ.

Борьба с коронавирусом остается наиболее актуальной проблемой во всем мире, и для нас важно поддержать наших друзей в это непростое время, - отмечает посол Израиля Лиат Вексельман.

Важно отметить, что Израиль также оказывает консультационную поддержку казахстанской стороне в вопросах лечения COVID-19. Израильские врачи проводят видеоконференции с коллегами из Казахстана, в ходе которых происходит эффективный обмен опытом и мнениями о методах лечения.

Мы намерены и дальше укреплять эффективные взаимоотношения между нашими странами как в области медицины, так и по многим другим направлениям, - подчеркивает посол.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты