Уехал на заработки и не вернулся: полицейские разыскивают без вести пропавшего парня

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Олжаса Токанова, просят сообщить в правоохранительные органы.

В Акмолинской области полицейские разыскивают без вести пропавшего парня, который уехал из дома на заработки, сообщает zakon.kz.

25 июля текущего года в дежурную часть УП Кокшетау поступило письменное заявление от 52-летней местной жительницы, об оказании содействия в поиске сына гр. Токанова Олжаса Жетписбаевича, 08.05.1992 г.р., который 15 июля около 08-30 часов уехал из дома на работу управляя автомашиной марки "Ваз 2115" ГРНЗ Т 944 КН 45, и до настоящего времени не вернулся, - сообщили в пресс-службе ДП области.

Полицейские установили, что в вечернее время родные звонили ему на сотовый номер однако на звонки он не отвечал. После чего писали ему по средству WhatsApp, где он ответил, что скоро приедет. Однако, домой так и не вернулся. Адреса место работы близкие не знают. Имеет двоих несовершеннолетних детей.

В момент ухода был одет в белую футболку, синие шорты, шлепанцы синего цвета, особых примет не имеет, рост 170-175 см., среднего телосложения, вес, 60-65 кг., волосы черные, глаза карие. Передвигался на автомобиле марки "ВАЗ 2115", ГРНЗ Т 944 КН 45, кузов черного цвета. На углу капота имеется наклейка квадратной формы, - сообщили в полиции.

С целью установления местонахождения без вести пропавшего, стражи порядка провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. Был ориентирован весь личный состав ДП. Сотрудникам криминальной полиции и участковым инспекторам полиции проведены отработки на обслуживаемой территории, гостиниц, съемных квартир, авто кемпингов, заброшенных строений, стройплощадок, парков и скверов, канализационных коллекторов, гаражных кооперативов, дачных массивов, рек и водоемов, водителей общественного транспорта и такси, занимающихся частным извозом. Полицейским удалось выяснить, что сотовый телефон последний раз функционировал 18 июля текущего года в мкр.Центральный 61. Кроме того, были опрошены продавцы одного из местных магазинов, которые узнали парня, и сообщили что он совершил покупку в тот же день.

Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Олжаса Токанова, сообщить в правоохранительные органы или позвонить на специальную линию "102"

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