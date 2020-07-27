Лихач выложил видео с грубыми нарушениями ПДД в соцсети и был наказан

В отношении правонарушителя составлено сразу пять административных протоколов.

В Алматинской области привлекли к административной ответственности 18-летнего лихача, выкладывающего свои грубые нарушения ПДД в социальные сети, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, наглое поведение водителя автомобиля Toyota Camry-70 на дорогах города Талдыкоргана, полицейские выявили во время мониторинга социальных сетей. Автовладелец намеренно совершал грубые нарушения правил дорожного движения, а затем выкладывал видео в свой Instagram и в WhatsApp-группы.

На видеокадрах было замечено, что автолюбитель неоднократно создавал аварийную обстановку, выезжая за линии дорожной разметки, на полосу встречного движения, не включал сигналы поворота, обгоняя попутный транспорт, проезжал на красный сигнал светофора, – отмечено в сообщении.

Полицейские вычислили водителя белой Toyota и привлекли к ответственности сразу по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан: ст. 601 ч. 1, ст. 599 ч. 1, ст. 595 ч. 1, ст. 606 ч. 1, 596 ч. 3 КРКобАП. Водительское удостоверение правонарушителя изъято, автомобиль поставлен на штраф. Будет ли в дальнейшем управлять автомобилем, решит суд.

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