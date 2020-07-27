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Названы минимальная и максимальная пенсии в Казахстане

При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику составила 22 535 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 506 980 тенге.

Фото : zakon.kz27 июля 2020, 14:46

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) за шесть месяцев 2020 года осуществил выплаты 226 573 получателям, передает zakon.kz.

По информации фонда, в общей сложности было осуществлено свыше одного миллиона пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 82,2 миллиарда тенге, в том числе:

- выплаты по достижению пенсионного возраста - 30,2 млрд тенге;

- переводы в страховые организации – 19,2 млрд тенге;

- в связи с выездом на ПМЖ - 16,8 млрд тенге;

- выплаты по наследству – 13,7 млрд тенге;

- выплаты на погребение – 1,4 млрд тенге;

- выплаты по инвалидности – 805 млн тенге.

При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 22 535 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 506 980 тенге.


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