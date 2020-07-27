277 тыс тенге заплатит водитель за денежное вознаграждение полицейскому 

Водитель признал свою вину.

В Нур-Султане водителя привлекли к ответственности за денежное вознаграждение полицейскому. Об этом сообщила первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан Жазира Жылкышиева, передает zakon.kz.

7 апреля 2020 года, гр. Атабаев Т, находясь за рулем автотранспортного средства марки Honda Fit, в целях избежания ответственности за совершенное правонарушений, предоставил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 2000 тенге. После чего сотрудниками правоохранительных органов осуществлен звонок на пуль 102 и данный факт направлен в антикоррупционную службу для принятия мер, - сообщила она в ходе брифинга.

В ходе выяснения обстоятельств по делу, гр. Атабаев свою вину признал, в связи с чем на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 676 Кодекса.

Сумма штрафа наложенного в сокращенном производстве составила 277 800 тенге.

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