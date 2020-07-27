Назначен аким Павлодара

Нового градоначальника активу Павлодара представил аким области Абылкаир Скаков.

Ержан Иманслям назначен акимом Павлодара, передает zakon.kz.



Нового градоначальника активу Павлодара представил аким области Абылкаир Скаков. Глава региона поблагодарил Кайрата Нукенова за работу и поставил задачи перед новым акимом.





Одна из ключевых задач - восстановление экономического роста и создание условий для развития бизнеса, - сказал Абылкаир Скаков. - В Павлодаре идет масштабная реализация программы "Дорожная карта занятости", необходимо контролировать качество и сроки реализации каждого проекта. Также стоит ряд задач, связанных с жилищным строительством, работой КСК и подготовкой к отопительному сезону. Необходима четкая, стратегическая программа жилищного строительства. Но главный показатель работы акимата - это удовлетворенность жителей города и повышение доверия населения к власти. Акимату города необходимо укрепить прямой диалог с жителями.

Ержан Иманислям родился в 1972 году в Павлодарской области. В 1991 году окончил Красноармейский сельскохозяйственный техникум (техник-механик), в 2007-м – Казахский институт правоведения и международных отношений (бакалавр юриспруденции), в 2014-м – Инновационный Евразийский университет (бакалавр экономики и бизнеса) и в 2017-м – Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (бакалавр в области организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта; магистр юридических наук).



Трудовую деятельность начинал в 1987 году рабочим строительного участка в с. Калиновка Качирского района. По завершении техникума Ержан Иманслям работал слесарем-сантехником на комбинате строительных материалов и конструкций в п. Качиры. После службы в пограничных войсках был монтажником стройуправления "Энергожилстрой 1" в Павлодаре.



С 1994 по 2000 годы Ержан Иманслям занимал различные должности в отделе внутренних дел и прокуратуре Качирского района. Затем занимался частной юридической практикой, а с 2005 по 2008 годы работал в акимате Качирского района, в том числе руководил аппаратом акима. С 2008 по 2011 годы Ержан Иманслям работал в акимате Аксу, в том числе был заместителем акима города.



С 2011 по 2013 годы Ержан Иманслям был руководителем аппарата акима Павлодара, с 2013 по 2014 годы – заместителем акима Павлодара.



После до 2017 года работал в Северо-Казахстанской области, где занимал должности в управлении индустриально-инновационного развития, а также был акимом Тайыншинского района. Затем, до назначения акимом Павлодара 27 июля 2020 года, занимал должности в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в том числе руководил управлением машиностроения комитета МИИР.

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