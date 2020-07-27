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Назначен аким Павлодара

Нового градоначальника активу Павлодара представил аким области Абылкаир Скаков.

Фото : Алибека Дженалинова27 июля 2020, 17:04

Ержан Иманслям назначен акимом Павлодара, передает zakon.kz.

Нового градоначальника активу Павлодара представил аким области Абылкаир Скаков. Глава региона поблагодарил Кайрата Нукенова за работу и поставил задачи перед новым акимом.

Одна из ключевых задач - восстановление экономического роста и создание условий для развития бизнеса, - сказал Абылкаир Скаков. - В Павлодаре идет масштабная реализация программы "Дорожная карта занятости", необходимо контролировать качество и сроки реализации каждого проекта. Также стоит ряд задач, связанных с жилищным строительством, работой КСК и подготовкой к отопительному сезону. Необходима четкая, стратегическая программа жилищного строительства. Но главный показатель работы акимата - это удовлетворенность жителей города и повышение доверия населения к власти. Акимату города необходимо укрепить прямой диалог с жителями.

Ержан Иманислям родился в 1972 году в Павлодарской области. В 1991 году окончил Красноармейский сельскохозяйственный техникум (техник-механик), в 2007-м – Казахский институт правоведения и международных отношений (бакалавр юриспруденции), в 2014-м – Инновационный Евразийский университет (бакалавр экономики и бизнеса) и в 2017-м – Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (бакалавр в области организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта; магистр юридических наук).

Трудовую деятельность начинал в 1987 году рабочим строительного участка в с. Калиновка Качирского района. По завершении техникума Ержан Иманслям работал слесарем-сантехником на комбинате строительных материалов и конструкций в п. Качиры. После службы в пограничных войсках был монтажником стройуправления "Энергожилстрой 1" в Павлодаре.

С 1994 по 2000 годы Ержан Иманслям занимал различные должности в отделе внутренних дел и прокуратуре Качирского района. Затем занимался частной юридической практикой, а с 2005 по 2008 годы работал в акимате Качирского района, в том числе руководил аппаратом акима. С 2008 по 2011 годы Ержан Иманслям работал в акимате Аксу, в том числе был заместителем акима города.

С 2011 по 2013 годы Ержан Иманслям был руководителем аппарата акима Павлодара, с 2013 по 2014 годы – заместителем акима Павлодара.

После до 2017 года работал в Северо-Казахстанской области, где занимал должности в управлении индустриально-инновационного развития, а также был акимом Тайыншинского района. Затем, до назначения акимом Павлодара 27 июля 2020 года, занимал должности в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в том числе руководил управлением машиностроения комитета МИИР.


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