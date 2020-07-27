Подорожают ли овощи и фрукты осенью в Казахстане?

Минторговли проводит мероприятия, благодаря которым цены на продукты должны снизиться.

Какими будут цены на социально значимые товары осенью, рассказал вице-министр торговли и интеграции Казахстана Азамат Аскарулы, передает корреспондент zakon.kz.

У нас в целом ожидается неплохой урожай по 19 социально значимым продуктам, прежде всего это овощи и фрукты. Предлагая фермерам встречные обязательства, прежде всего по насыщению внутреннего рынка, по сбыту продукции внутри страны, мы как раз-таки достигаем цели по удешевлению продуктов. Те мероприятия, которые я озвучивал - оборотные схемы, выставление встречных обязательств торговым сетям, оптимизация логистики удешевят продукцию, - сказал Азамат Аскарулы на брифинге в СЦК.

Он отметил, что с начала года рост цен на социально значимые продукты питания составил 5,7%, что является наименьшим значением за последние пять лет.

У нас был рост на 7%, 9%. В этом году 5,7%. Во многом рост мы сдержали благодаря тому, что установили предельные цены во время карантина, - добавил вице-министр торговли и интеграции, подчеркивая, что данный вопрос находится в компетенции акиматов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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