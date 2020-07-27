В Алматы запретили забой и продажу скота с машин и в частных домах на Курбан айт

Также запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление от 23 июля 2020 года "О запрете проведения массовых мероприятий, способствующих распространению коронавирусной инфекции в дни празднования Курбан айт на территории города Алматы", передает zakon.kz.

В документе предписано, в частности, акимату города Алматы, Департаменту полиции, главному имаму центральной мечети города Алматы в период празднования Курбан айт с 31 июля по 2 августа 2020 года запретить:

- проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;

- организацию и проведение забоя, реализацию скота с автомашин на территории города Алматы, и реализацию скота в частных домовладениях;

- в период с 31 июля по 2 августа приостановить работу убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью Алматы;

- провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения в онлайн режиме посредством СМИ.

Кроме того, поручено с 27 июля по 2 августа организовать на въездах в Алматы посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением, предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме.

Также будет усилен государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории города Алматыю

Вместе с тем разрешается проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт Qurban2020.kz; организовать работу Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования Курбан айт.

Бекшин также распорядился обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты.

Контроль за исполнением постановления возложен на Департамент полиции г. Алматы, районные акиматы и Территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

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