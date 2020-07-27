Сколько Казахстан имеет в запасе продтоваров

Минсельхоз продолжает вести мониторинг обеспеченности регионов по 32 категориям продтоваров.

Вице-министр сельского хозяйства РК Нурбек Даирбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК озвучил информацию об обеспеченности страны социально-значимыми продуктами питания, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что Минсельхоз продолжает вести мониторинг обеспеченности регионов по 32 категориям продтоваров.

По оперативным данным, на 24 июля текущего года в республике имеются запасы продтоваров в объеме 713,8 тысяч тонн, в том числе в стабфондах – около 34 тысяч тонн, на предприятиях-производителях – почти 210 тысяч тонн, на складах – 155 тысяч тонн, в торговых сетях – свыше 315 тысяч тонн.Кроме этого, имеется более 402 млн яиц и 2,1 млн тонн продовольственной пшеницы, - сообщил представитель Минсельхоза.

По словам Даирбекова, по скоропортящимся продуктам запасы составляют неделю и более, по продуктам длительного срока хранения обеспечение составляет до нескольких месяцев.

Необходимо отметить, что производство продуктов питания наращивается, запасы постоянно обновляются и пополняются, в том числе за счет сбора нового урожая. Поэтому дефицита социально значимых продовольственных товаров нет, и не ожидается. С января по июнь 2020 года объем производства продуктов питания в денежном выражении составил 904 млрд тенге, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - добавил он.

Между тем, спикер отметил, что в настоящее время в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях уже ведется сбор картофеля, лука, моркови, капусты, огурцов, томатов. Поэтому в МСХ ожидают сезонного снижения цен.

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