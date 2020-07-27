Жертва изнасилования в Алматы боится, что преступники могут избежать наказания

Жертва группового изнасилования в Алматы боится, что преступники не понесут никакого наказания. Трагедия произошла в августе прошлого года, женщину удерживали в частном доме и жестоко издевались несколько часов, сообщает zakon.kz.

Вырваться из рук насильников несчастной удалось чудом. Прошел год, а приговор злоумышленникам все еще не вынесли. Пострадавшая опасается, что обидчики выйдут сухими из воды, - говорится в материале Первого канала "Евразия".

Множественные гематомы, разрывы и синяки. Такими последствиями обернулся для Светланы (имя по просьбе женщины изменено) обычный поход к соседям в августе прошлого года. Говорит, зашла утром проведать сына ее скончавшейся подруги, а оказалась жертвой изнасилования. Когда женщина собиралась домой, ее ударили по голове и затащили в баню.

Они жестоко меня избивали, насиловали с особой жестокостью. Я теряла сознание. Получается, это в бане сначала все происходило, они были или выпившие, или накуренные. В бане окна были закрыты, дверь закрыта, я там кричала, хотела открыть окно, меня не подпускали. Половину помню, без сознания была, они меня в чувства хотели привести, поливали меня водой, - вспоминает Светлана.

Один из насильников - тот самый сын подруги. Второй - его друг. Издевательства, по словам Светланы, продолжались больше двух часов. Сбежать удалось чудом. Несколько месяцев восстановления и еще больше, чтобы виновных арестовали. А к первому судебному процессу женщину, якобы, заставили дать ложные показания. Теперь она опасается, что виновники могут и вовсе избежать наказания.

Я, по своей глупости или доверчивости, дала ложные показания, что там присутствовал только 1 человек, так как его мама Усова просила слезно, что он единственный сын, чтобы не возбуждала уголовное дело. Я сейчас действительно боюсь за свою жизнь, если их отпустят. У меня дочка растет, 15 лет, несовершеннолетняя, они рядом все живут, - рассказывает Светлана.

За помощью женщина обратилась к представителям движения "Немолчиkz". Правозащитники считают, что защита подсудимых делает все, чтобы те избежали наказания.

Они придумали такую схему: мы дадим 500 тысяч тенге, и потом мы тебя вытащим. Деньги давали на лечение, теперь они требуют, чтобы она признала, что это моральный ущерб, что все было обоюдно. И, в общем, под давлением, я так поняла, она дала такие показания в суде, - говорит руководитель общественного фонда "НЕМОЛЧИ.KZ" Дина Смаилова.

По словам правозащитников, один из насильников уже был судим. Сейчас оба находятся под арестом. Дело рассматривается в Илийском районном суде в закрытом режиме.