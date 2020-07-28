О лекарствах и заболеваемости COVID-19 в Шымкенте рассказал аким

Для постоянного контроля борьбы с коронавирусом в акимате города создан ситуационный центр.

В Шымкенте суточный прирост заболевших КВИ снизился до 1,2%, снижается количество вызовов бригад скорой помощи. Об этом на заседании правительства сообщил аким города Мурат Айтенов, передает zakon.kz.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в Шымкенте число зараженных вирусом COVID-19 составило 4 708. За истекшие сутки зарегистрировано 54 зараженных вирусом, рост составил 1,2%.

За этот период пролечено 2 938 человек. К сожалению, скончался 31 человек, в том числе из Туркестанской области трое, - отметил глава города.

По его словам в инфекционных и провизорных стационарах в кратчайшие сроки организовано дополнительно 2 950 коек, количество койкомест доведено до 3 760. Из них 650 инфекционных, 3 110 провизорных коек. Количество реанимационных коек увеличилось с 30 до 151 мест.

Дополнительно приобретено 58 аппараов ИВЛ, 250 дыхательных аппаратов "Бобров" и 26 реанимационных мониторов. Реанимационные койки на 88,7% оснащены 138 ИВЛ аппаратами. Количество мест, охваченных кислородом, доведено до 861 или 22,3% от общего числа. Решается вопрос постоянного обеспечения кислородом. Дополнительно в двух больницах ведутся работы по запуску кислородных станций. В течение месяца будут подключены еще три больницы, - пояснил аким Шымкента.

Айтенов сообщил, что на данный момент почти на 40% снизились суточные вызовы бригад скорой медицинской помощи.

Дополнительно создано 197 мобильных бригад, 15 693 больным оказаны стационарные услуги на дому. Кроме того, 45 074 гражданам были доставлены медикаменты по службе мобильных бригад на дом. Количество вызовов скорой помощи снизилось с 2 142 до 1321 в день, то есть на 38,3%. Количество пролеченных больных в стационарах снизилось с 2 882 до 1240, или на 56,9%. Загруженность койкомест в стационарах уменьшилась с 77,8% до 33%, - пояснил аким.

В то же время, власти города провели определенную работу, чтобы обеспечить пациентов лекарствами. В городе функционируют 10 крупных фармкомпаний и 560 аптек, занимающихся реализацией оптовых лекарственных средств.

10 фармкомпаниям выдано разовое разрешение на ввоз лекарственных средств из иностранных государств. С шестью фарм-компаниями (ТОО "Зерде", ТОО "Акниет", ТОО "Аптека №5", ТОО "Мега Фарм Плюс", ИП "Койбагаров" и ТОО "НурМедЛтд") самолетом, 10 фур грузовым транспортом из Индии, России, Украины, Узбекистана доставлено 2 млн 676 тыс. флаконов первоочередных лекарств и 16 млн 700 тысяч масок. На складах города сформирован месячный запас лекарств", - сказал градоначальник.

Для постоянного контроля борьбы с коронавирусом в акимате города создан ситуационный центр. Кроме того, Айтенов заявил, что разработан специальный план по подготовке к следующей волне пандемии. Планируется, что в инфекционных, провизорных стационарах города количество реанимационных и интенсивных терапевтических коек будет увеличено с 151 до 330 мест и будут полностью обеспечены аппаратом ИВЛ. На эти цели из местного бюджета 24 июля выделено 3,3 млрд тенге.

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