В центре Алматы пьяный мужчина избил двух девушек

Медики диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Полиция Алматы задержала мужчину 1988 года рождения, который избил девушку, передает zakon.kz.

Информацию о происшествии опубликовал паблик "zhest_kz" в Instagram. 25 июля девушка с подругами ехала домой по проспекту Абылай Хана. В один момент у них закончился бензин, они остановились близ улицы Казыбек би. Поблизости не было автозаправок.

Мы позвонили другу и попросили его привезти нам бензин. Неподалеку от нас на парковке стояли машины. И возле этих машин было небольшое скопление людей. Кто то курил, кто то пил, кто то кушал. С виду обычная ничем не пугающая обстановка. Спустя минут 20 со стороны площади к нам подходит мужчина, в не очень адекватном состоянии. Поначалу он просто сел на бордюр и начал пить коньяк. Дальше начали происходить просто ужасные вещи, - написала пострадавшая.

В адрес девушек пошли оскорбления. Одна из них в резкой форме попросила отойти мужчину. После чего, по словам девушки, началась драка. Мужчина схватил одну из них за волосы и начал бить о капот.

Я очень сильно испугавшись начала звать о помощи. Кричать всем кто был рядом. Увидев и услышав это, он резко направился в мою сторону. Начал кричать и оскорблять меня. И нанес удар по лицу. Удар оказался очень тяжелым, так как вся правая рука у него была в гипсе. От удара я упала на асфальт и на пару секунд потеряла сознание, - написала она.

Подруги пострадавшей оттащили ее в машину и закрыли все двери. Мужчина, как отметила пострадавшая, пытался выломать и вскрыть двери. Спустя некоторое время он отошел, сел в рядом припаркованный автомобиль и уехал.

Медики диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что факту Управлением полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование по ст.293 ч.2 УК РК.

Сразу после поступления заявления был проведен комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого и дальнейшее привлечение его к ответственности, в соответствии с законодательством РК. В результате подозреваемый был установлен и задержан. Это - гр.А., 1988 года рождения, житель Алматы, - сообщили в полиции.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента, заключили в полиции.

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