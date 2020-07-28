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Мужчину в пузыре заметили на улицах. Видео

Таким образом он соблюдает социальную дистанцию.

Фото : кадр фильма "Парень из пузыря"28 июля 2020, 12:06

Жителей австралийского штата Виктория предупредили о необходимости соблюдения социальной дистанции из-за второй волны коронавируса. В некоторые районах Мельбурна была введена блокировка, людям необходимо носить маски. Однако один из них решил вопрос радикально, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Мужчину в пузыре заметили в одном из пригородов Мельбурна. Он "катился" по дороге в Белгрейве.

Премьер штата Дэниел Эндрюс поблагодарил жителей за то, что они носят маски. Он также раскритиковал тех,, кто "пытался намеренно подвергает себя и других опасности, заходя в магазины без масок".

Несколько инцидентов произошло в минувшие выходные. Люди без масок заявляли, что это правило нарушает их права.


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