Врачи из Татарстана прибыли в Жамбылскую область

В составе прибывшей группы – врач-инфекционист, анестезиолог – реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы.

В Жамбылскую область прибыла группа врачей из Республики Татарстан. Основная цель визита зарубежных специалистов - оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции и пневмонии, сообщает zakon.kz.

Самолет с татарскими медиками приземлился поздним вечером в международном аэропорту "Аулие - Ата" Тараза. Встречали делегацию руководитель областного управления здравоохранения Марат Жуманкулов и председатель правления АО НК СПК "Тараз" Олжас Каржауов.

В составе прибывшей группы – врач-инфекционист, анестезиолог – реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы.

Несмотря на то, что сегодня в регионе наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и пневмонией, опыт зарубежных коллег лишним не будет.

По словам Марата Жуманкулова, специалисты из Татарстана ознакомятся с протоколами лечения в регионе коронавируса и пневмонии, окажут нашим врачам консультационную и методическую помощь.

Все специалисты, прибывшие к нам, имеют высокую квалификацию и категорию. Они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, организаций, задействованных сегодня в лечении пациентов с коронавирусом и пневмонией. В программу визита включены посещение данных стационаров, а также объектов поликлинического профиля, центральных районных больниц. В Российской Федерации имеется хороший опыт лечения ковида. Я думаю, что приезд российских специалистов позволит нам где-то пересмотреть, а где-то улучшить работу в этом направлении, - сказал М.Жуманкулов.

Это двухсторонний визит. Мы приехали не с целью кого-то чему-то научить, а сравнить опыт наш и ваш в лечение коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как у вас организованы структуры оказания медицинской помощи, продемонстрировать свои наработки, - сказал анестезиолог-реаниматолог Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства здравоохранения РТ Александр Ванюшин.

По словам Олжаса Каржауова, с руководством Республики Татарстан имеется договоренность о двухстороннем сотрудничестве не только медиков, но и представителей бизнеса двух стран.

Пока из-за пандемии в полной мере реализовать это соглашение не получается. В дальнейшем, когда будет снят карантин, и стабилизируется ситуация в мире, мы намерены направить в Татарстан с целью обмена опытом и жамбылских предпринимателей, в том числе представителей фармацевтических компаний, владельцев сети аптек и так далее, - пояснил О.Каржауов.

Отметим, приезд медиков был организован по договоренности акима области Бердибека Сапарбаева с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым при содействии Посольства Казахстана в Российской Федерации.

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