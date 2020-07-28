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Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

День Конституции является государственным праздником и отмечается 30 августа.

Фото : ticketon.kz28 июля 2020, 13:02

В августе казахстанцы традиционно отмечают День Конституции, который подарит один дополнительный выходной день, передает zakon.kz.

День Конституции является государственным праздником и отмечается 30 августа.

В этом году он выпадает на воскресенье и соответственно переносится на первый рабочий день (31 августа).

В общей сложности в августе этого года нас ждет 20 рабочих дней и 11 выходных.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе на День Конституции казахстанцы отдохнут 29, 30 и 31 августа.


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