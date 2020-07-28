Разжаловали начальника полиции, раздававшего тумаки и подзатыльники

За грубое нарушение служебной этики.

Начальник Сарысуского РОП Жамбылской области Куаныш Бекхожаев освобожден от занимаемой должностиза нарушение служебной этики, передает zakon.kz.

В Интернете появилось видео, на котором полицейский дает подзатыльники и толкает подчиненных. Сообщалось, что это начальник Сарысуского районного отдела полиции Жамбылской области Куаныш Беккожаев.

В полиции Жамбылской области отреагировали на запись.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видео публикация, предоставляющая факт неуставных взаимоотношений сотрудников полиции. Данный инцидент произошел 04.06.2020 года в Сарысуском районном отделе полиции Жамбылской области. Управлением собственной безопасности по данному факту проведено служебное расследование. За грубое нарушение служебной этики начальник Сарысуского РОП Куаныш Бекхожаев освобожден от занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

видео: Kozachkov offside

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