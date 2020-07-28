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Автомобиль попал в ДТП и сбил пешеходов в Алматы

Один из них в тяжелом состоянии.

Фото : zakon.kz28 июля 2020, 16:38

В Алматы на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая произошло ДТП с участием трех автомобилей и пешеходов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам очевидцев, водители Skoda Octavia и Toyota Previa стояли на перекрестке на пр. Райымбека. Водитель Toyota Windom ехала по улице Пушкина в северном направлении с левым поворотом. Она повернула на Райымбека. В этот момент для водителей Skoda и Toyota загорелся зеленый свет - они начали движение.

Автомобили столкнулись, Toyota Windom закрутило по дороге и отбросило на группу пешеходов. Четверых пострадавших пешеходов забрали медики, один из них находился в тяжелом состоянии. Пятого пострадавшего осматривали на месте происшествия.

Стоит отметить, что на перекресток жалуются водители. Так как при повороте с улицы Пушкина нет стоп-линии. Многие водители, завершая маневр, выезжают на Райымбека. В свою очередь поток с Райымбека не может увидеть выезжающие автомобили. По их словам, здесь часто происходят аварийные ситуации.


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