Пенсионерка полгода не может вернуться домой из Казахстана

Она обращалась во все инстанции, но пока тщетно.

Женщина из Узбекистана, Нурия Усманова, уже полгода живет в Казахстане и не может вернуться в Россию, где у нее дом, дочь и внуки, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", ее не пускают в страну, в которой она прожила 11 лет. Женщина ночевала по подъездам, пока ее не приютили добрые люди в Казахстане. Отчаявшись пройти через границу, пенсионерка написала письмо Владимиру Путину. Просроченный узбекский паспорт грозил выдворением из России.

Я же думала, что попаду вовремя, до истечения этого вида на жительство и подам на гражданство, - рассказывает Нурия Усманова.

Сначала штраф за просроченный паспорт не дал пройти границу. А затем карантин. И осталась пенсионерка в Казахстане, как на нейтральной полосе, где она осталась без родных и денег. Теперь ей приходится проживать в Центре адаптации вместе с другими бездомными.

Между небом и землей, я не могу въехать к себе домой. Если я въеду домой к себе, я все оформлю заново. Только мне надо въехать к себе домой, - сетует Усманова.

Теперь она паспорт восстановила, теперь у нее проблема въехать опять на территорию России. Это - не единичный случай. За этот год она уже 3-я гражданка, которая у нас проживает, которых мы возвращали на Родину, - заявил замдиректора центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства Жалын Молдагалиев.

У пенсионерки множество возрастных болезней: грыжа, слабое зрение.

Если бы дочь уже получила гражданство, тогда для воссоединения семьи можно было бы ее пропустить. Мы 2 раза проезжали на границу и 2 раза ее возвращали. Законным путем решения ее проблемы нет, - рассказала исполнительный директор информационно-консультативного центра по помощи трудовым мигрантам в сложной ситуации Гульнур Идигеева.

Отмечается, что писали во все инстанции, в том числе, отправляли письмо президенту России Владимиру Путину. Ответа пока нет.

Я уже не могу. Спасибо, если кто-то отзовется и поможет попасть к себе домой, - сказала Усманова.

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