В Павлодаре двое детей сорвались вместе с качелями

Их доставили в больницу.

В Павлодаре двое детей получили травмы от качелей, передает zakon.kz.

Детей с различными травмами доставили в больницу. ЧП произошло на детской площадке одной из многоэтажек.

Один ребенок 2006 года рождения был госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Второй ребёнок 2007 года рождения был госпитализирован в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Оба пациента получают медицинскую помощь в полном объеме, - цитирует пресс-секретаря Павлодарской областной больницы Камшат Кунпеисову AstanaTV.

Согласно комментариям в соцсетях под видео, П произошло во дворе дома по улице Целинная. Здесь старая детская площадка и качели давно находятся в плохом состоянии. При этом сюда приходят играть дети почти со всех ближайших домов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!