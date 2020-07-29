Акимат Алматы ответил на публикации в соцсетях о "таинственной девушке" на баннерах

На размещение данной рекламы из бюджета Алматы не было затрачено ни одного тенге.

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы ответили на публикации в социальных сетях о героине социальной рекламы "Носи маску", передает zakon.kz.

Пользователь facebook Kirr Lavroff выяснил, что фото девушки в маске на размещенных по всему городу баннерах было взято из всемирного банка бесплатных фотографий freepick.com. При этом многие сразу задались вопросом, сколько же тогда средств ушло на размещение этих плакатов, если само фото бесплатно.

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что на размещение данной рекламы из бюджета Алматы не было затрачено ни одного тенге, сообщается в телеграм-канале StopCov | ALMATY.

Баннеры по городу размещены на бесплатной основе. Из-за карантина спрос на рекламу упал и большинство конструкции пустуют, а это значит, что на их можно заполнять социальной рекламой. Что касается самой "таинственной" девушки, то банки фотографии созданы для того, чтобы использовать их содержимое без лицензионного согласия. Проблема скорее заключается в том, что в Казахстане отсутствуют подобные сервисы, - сказано в сообщении.

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