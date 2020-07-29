Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Акимат Алматы ответил на публикации в соцсетях о "таинственной девушке" на баннерах

На размещение данной рекламы из бюджета Алматы не было затрачено ни одного тенге.

Фото : freepick.com29 июля 2020, 09:08

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы ответили на публикации в социальных сетях о героине социальной рекламы "Носи маску", передает zakon.kz.

Пользователь facebook Kirr Lavroff выяснил, что фото девушки в маске на размещенных по всему городу баннерах было взято из всемирного банка бесплатных фотографий freepick.com. При этом многие сразу задались вопросом, сколько же тогда средств ушло на размещение этих плакатов, если само фото бесплатно.

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что на размещение данной рекламы из бюджета Алматы не было затрачено ни одного тенге, сообщается в телеграм-канале StopCov | ALMATY.

Баннеры по городу размещены на бесплатной основе. Из-за карантина спрос на рекламу упал и большинство конструкции пустуют, а это значит, что на их можно заполнять социальной рекламой. Что касается самой "таинственной" девушки, то банки фотографии созданы для того, чтобы использовать их содержимое без лицензионного согласия. Проблема скорее заключается в том, что в Казахстане отсутствуют подобные сервисы, - сказано в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты