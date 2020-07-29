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Посты установят на въезде в Шымкент в период празднования Курбан айта

Также запрещена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением проводящих жертвоприношение в режиме онлайн.

Фото : express-k.kz29 июля 2020, 09:36

Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление от 28 июля 2020 года "О введении дополнительных ограничений в дни празднования Курбан айта на территории города Шымкент", передает zakon.kz.

Так, в период празднования Курбан айта с 31 июля 2020 года по 2 августа 2020 года в городе запрещено:

- проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;
- организация и проведение забоя, реализация скота с автомашин на территории города Шымкента, и реализация скота в частных домовладениях;
- работа убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением проводящих жертвоприношение в режиме онлайн.

В свою очередь Департаменту полиции и городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК поручено с 31 июля 2020 года по 2 августа 2020 года организовать посты на въездах в город Шымкент по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме.

Кроме того, городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и необходимо в этот период усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории города.

Вместе с тем разрешено проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт Qurban2020.kz.

Будет организована работа Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования "Курбан айта".

Также предписано обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты; провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения в онлайн режиме посредством СМИ.

Постановление вступает в силу со дня подписания.


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