Где заболевшие КВИ могут получить бесплатные лекарства 

В случае отказа в обеспечении перечисленными препаратами, пациентам нужно обратиться в контакт-центр Единого дистрибьютора по короткому номеру 1439.

О бесплатном лекарственном обеспечении на амбулаторном уровне рассказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, сообщает zakon.kz.

Учитывая, что во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но, тем не менее, требует медикаментозной поддержки для облегчения течения заболевания и предотвращения осложнений, Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг МЗ РК одобрила включение в протокол диагностики и лечения КВИ 5 препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне. Это противовоспалительные препараты Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран, - сказала она.

Для того, чтобы пациенты могли бесплатно получать эти препараты на амбулаторном уровне, были внесены изменения в ряд нормативных документов. Эти препараты включены в перечень лекарственных средств для бесплатного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне (Приказ МЗ РК №666), в список лекарственных препаратов, закупаемых у Единого дистрибьютора.

Как отметила вице-министр, что для лечения коронавирусной инфекции ведутся переговоры с производителями по закупу оригинальных антикоагулянтов Ксарелто производства компании Байер (Ривароксабан), Эликвис производства компании Пфайзер (Апиксабан) и Прадакса производства компании Берингер Ингельхайм (Дабигатран).

Все регионы уже подали заявки на вновь включенные препараты. Сейчас Единый дистрибьютор проводит процедуры закупа, и через 10 дней препараты уже будут доступны для пациентов, проходящих лечение от КВИ на амбулаторном уровне, - сказала Бюрабекова.

Пациенты смогут бесплатно получить эти препараты в своих поликлиниках по месту прикрепления в случае диагностирования коронавирусной инфекции и строго по назначению лечащего врача.

В случае отказа в обеспечении перечисленными препаратами, пациентам нужно обратиться в контакт-центр Единого дистрибьютора по короткому номеру 1439. Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении лекарствами, - подытожила она.

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