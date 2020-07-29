Почти 2 миллиона казахстанцев получили выплату в 42 500 тенге

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов.

По состоянию на 9.00 часов 29 июля принято более 2,2 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты в 42 500 тенге из Государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле этого года, передает zakon.kz.

По данным министерства труда и соцзащиты, выплата назначена 2 млн человек. Денежные средства перечислены 1 млн 981 тыс. казахстанцев.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов.

Из 2 млн 283 тыс. заявлений:

- 831,5 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

- 567,6 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

- 301,2 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;

- 583,5 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

- 831,5 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

- 179 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

- 1 млн 273,3 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).



Напомним, по поручению главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года, при условии полной потери дохода работающим казахстанцам будет осуществлена единовременная выплата в размере одной минимальной заработной платы – 42 500 тенге.

С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.

С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на sms является автоматической подачей.

С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Как отмечается, за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель. Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

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