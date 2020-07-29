В Гарварде выяснили, почему коронавирус вызывает потерю обоняния

Симптом, называемый "аносмией", является одним из самых ранних и наиболее часто регистрируемых признаков вируса.

Одна из многих загадок COVID-19 может быть решена. Исследователи из Гарвардской Медицинской школы заявили, что обнаружили причину потери обоняния из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Симптом, называемый "аносмией", является одним из самых ранних и наиболее часто регистрируемых признаков вируса. Врачи предполагают, что это действительно может быть лучшим способом предсказать коронавирус у пациента.

Однако до сих пор ученые были озадачены тем, почему некоторые пациенты лишаются обоняния. Исследователи задались целью лучше понять, как изменяется запах у пациентов с коронавирусом, определив типы клеток, наиболее уязвимые к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19.

Анализируя различные наборы данных, они обнаружили, что вирус атакует клетки, поддерживающие обонятельные сенсорные нейроны, которые обнаруживают и передают обоняние в мозг.

Наши результаты показывают, что новый коронавирус изменяет обоняние у пациентов не путем прямого заражения нейронов, а путем воздействия на функцию поддерживающих клеток, - сказал профессор нейробиологии Сандип Роберт Датта.

Это означает, что вирус вряд ли вызовет необратимое повреждение обонятельных нервных цепей. Ученые отметили, что пациенты могут восстановить свое обоняние.

Я думаю, что это хорошая новость. Как только инфекция проходит, обонятельные нейроны, похоже, не нуждаются в восстановлении, - сказал Датта.

Тем не менее профессор добавил, что требуется больше данных для лучшего понимания лежащих в их основе механизмов, чтобы подтвердить этот вывод.

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