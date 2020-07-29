Данэлия Тулешова прошла в 3 тур America’s Got Talent

2 тур прошел в онлайн-формате.

Казахстанка Данэлия Тулешова оказалась в числе участников, получивших «зеленый свет» в 3 тур от жюри шоу America’s Got Talent, передает zakon.kz

Казахстанская певица прошла в 3 тур популярного проекта без дополнительных прослушиваний и выступлений.

В условиях пандемии и множества участников из разных точек мира второй тур прошел в онлайн-формате. Дальнейшее участие Данэлии и еще некоторых конкурсантов в проекте сомнений не вызвало, и они не представляли жюри дополнительных выступлений.

Теперь девушка готовится к третьему туру, о сроках и формате которого пока не сообщается. Также пока нет информации о композиции, выбранной для исполнения, известно лишь, что это будет лирическая песня, но все еще может измениться.





Напомним, в конце мая на официальном канале шоу America’s Got Talent появился первый эпизод с участием казахстанской певицы Данэлии Тулешовой: и зрители и жюри восхитились талантом юной звездочки и аплодировали стоя.

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