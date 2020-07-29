Салон боди-массажа нелегально работал в Алматы

Он располагался в двух квартирах жилого дома.

Сотрудники УП Алмалинского района 28 июля 2020 года около 22:00 часов во время проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили салон по оказанию услуг боди-массажа, передает zakon.kz.

Как сообщил начальник управления полиции Есен Искаков, салон работал по адресу: улица Курмангазы дом 145, в двух квартирах – 150 и206.

На момент визита сотрудников полиции задержаны 7 девушек оказывающие услуги боди массажа. Данный салон осуществлял свою предпринимательскую деятельность несмотря на действующий в РК режим карантина, при этом девушки нарушали масочный режим находясь в одном салоне! – сообщил начальник управления на своей странице в Facebook.

По его словам, все девушки были доставлены в УП Алмалинского района, где в отношении них применены меры административного воздействия по статьям 425 КРКоАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов), 492 КРКоАП (Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность).

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