Аким Шымкента уволил двух замов
Садыр Ербола и Мамытбекова Алмасбека.
Фото : shymkent.gov.kz29 июля 2020, 14:56
Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов уволил двух замов, передает zakon.kz.
Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемой должности, - сообщается в аккаунте акимата.
Ербол Садыр был назначен первым замакима Шымкента в феврале текущего года. Алмасбек Мамытбеков занимал пост замакима также с февраля 2020 года.
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Шымкент қаласы әкімінің өкімімен қала әкімінің бірінші орынбасары Садыр Ербол Әбілхайырұлы мен қала әкімінің орынбасары Мамытбеков Алмасбек Кеңесбекұлы қызметінен босатылды. ---------- Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемой должности.
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