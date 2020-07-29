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Аким Шымкента уволил двух замов

Садыр Ербола и Мамытбекова Алмасбека.

Фото : shymkent.gov.kz29 июля 2020, 14:56

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов уволил двух замов, передает zakon.kz.

Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемой должности, - сообщается в аккаунте акимата.

Ербол Садыр был назначен первым замакима Шымкента в феврале текущего года. Алмасбек Мамытбеков занимал пост замакима также с февраля 2020 года.

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Шымкент қаласы әкімінің өкімімен қала әкімінің бірінші орынбасары Садыр Ербол Әбілхайырұлы мен қала әкімінің орынбасары Мамытбеков Алмасбек Кеңесбекұлы қызметінен босатылды. ---------- Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемой должности.

Публикация от @ akimat_shymkent 28 Июл 2020 в 11:56 PDT


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