Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году

Окончательное решение еще не принято.

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает перенести проведение переписи населения на 2021 год, передает корреспондент zakon.kz.

Отметим, изначально планировалось провести перепись населения с 1 по 30 октября текущего года.

Проведение переписи населения включает в себя ряд мероприятий, в том числе непосредственный контакт персонала с населением, с посещением домашних хозяйств. Для нивелирования рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Министерство национальной экономики внесло предложение в правительство о переносе национальной переписи на следующий год. Основной причиной является здоровье и благополучие участников переписи населения. Мы ждем соответствующего решения, - сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на брифинге в СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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