План действий на случай ухудшения социально-экономической ситуации принят в Казахстане
План включает мероприятия с конкретными сроками по четырем направлениям.
Фото : pixabay.com29 июля 2020, 16:04
План действий на случай ухудшения социально-экономической ситуации принят в Правительстве Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.
Во исполнение поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 10 июля, совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят план совместных действий по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации, — сообщил Даленов.
По его словам, план совместных действий включает мероприятия с конкретными сроками и формой завершения по 4 направлениям.
Это поддержка занятости и доходов населения, срочные меры поддержки МСБ, активное импортозамещение, макроэкономическая стабильность, — отметил министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034059-ced7f1dc2bb437027b69a63c2412b5cf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...