План действий на случай ухудшения социально-экономической ситуации принят в Казахстане

План включает мероприятия с конкретными сроками по четырем направлениям.

План действий на случай ухудшения социально-экономической ситуации принят в Правительстве Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.

Во исполнение поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 10 июля, совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят план совместных действий по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации, — сообщил Даленов.

По его словам, план совместных действий включает мероприятия с конкретными сроками и формой завершения по 4 направлениям.

Это поддержка занятости и доходов населения, срочные меры поддержки МСБ, активное импортозамещение, макроэкономическая стабильность, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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