Чемпионат Казахстана по футболу снова отложили
Ранее планировалось возобновить футбольный чемпионат страны 3 августа.
Фото : Zakon.kz29 июля 2020, 17:12
Второй рестарт Чемпионата Казахстана по футболу снова откладывается в связи с продлением карантина. Об этом сообщила Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК), передает zakon.kz.
Утром стало известно, что Президент Казахстана поручил продлить в стране карантин еще на 2 недели после 3 августа для противодействия коронавирусу.
В связи с поручением Президента Республики Казахстан о продлении карантинных мер в стране, проведение футбольных соревнований откладывается. Вопрос возобновления сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина в Республике Казахстан, - сообщили в ПФЛК.
Ранее планировалось возобновить футбольный чемпионат страны 3 августа, все игры должны были проводить только в Алматы и Талгаре для минимизации рисков заражения игроков, тренеров и персонала клубов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034071-61d9de6e149f72d92d490c0447fafa8f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...