Чемпионат Казахстана по футболу снова отложили

Ранее планировалось возобновить футбольный чемпионат страны 3 августа.

Второй рестарт Чемпионата Казахстана по футболу снова откладывается в связи с продлением карантина. Об этом сообщила Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК), передает zakon.kz.

Утром стало известно, что Президент Казахстана поручил продлить в стране карантин еще на 2 недели после 3 августа для противодействия коронавирусу.

В связи с поручением Президента Республики Казахстан о продлении карантинных мер в стране, проведение футбольных соревнований откладывается. Вопрос возобновления сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина в Республике Казахстан, - сообщили в ПФЛК.

Ранее планировалось возобновить футбольный чемпионат страны 3 августа, все игры должны были проводить только в Алматы и Талгаре для минимизации рисков заражения игроков, тренеров и персонала клубов.

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