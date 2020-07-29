Сына экс-главы правительства Дагестана подозревают в убийстве Томирис Байсафы

По версии следствия, Меджидов избил студентку Томирис и вытолкнул ее в окно.

Появилась новая информация в деле гибели в 2018 году в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафы, передает zakon.kz.

Как сообщает РЕН ТВ, в убийстве девушки подозревают сына экс-главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова.

По информации телеканала, он был задержан на Фрунзенской набережной в Москве 28 июля. По версии следствия, Меджидов избил студентку МГИМО Томирис Байсафу и вытолкнул ее в окно. В ближайшее время полиция планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В 2018 году она выпала из окна 4-го этажа. Девушка с множественными переломами была доставлена в больницу, где через несколько недель скончалась. Изначально дело о гибели Томирис расследовалось по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело было переквалифицировано на статью "Убийство".

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Теперь же на мужчину завели дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Муртузали Меджидов — сын бывшего главы правительства республики Дагестан Мухтара Меджидова, который занимал высокий пост с января по июль в 2013 году.

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