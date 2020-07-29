Управздрав Атырауской области прятал гумпомощь на складе

Материалы по данному факту направлены в антикоррупционную службу для проведения расследования.

В прокуратуре Атырауской области рассказали о неэффективном расходовании бюджетных средств со стороны облздрава, сообщает zakon.kz.

25 июня Управлению здравоохранения Атырауской области от АО «АТМА – Аэропорт Атырау и перевозки» в качестве спонсорской помощи переданы медицинские средства индивидуальной защиты (защитные очки – 1 500 штук, перчатки – 6 000 штук, одноразовые медицинские маски - 7 000 штук, одноразовые комбинезоны – 1 750 штук, защитные экраны – 1 750 штук).

Управление, не распределяя указанные средства медицинским организациям, длительное время хранило их на складе под предлогом наличия у всех организаций трех недельного запаса необходимых защитных средств. При этом встречная проверка прокуратуры показала, что в июле месяце Исатайской районной центральной больницей закуплены 500 штук защитных комбинезонов и 5 000 штук медицинских масок на сумму 2,5 млн тенге, а в Жылыойской районной центральной больнице защитных средств вовсе не хватает (потребность - 50 000 штук масок, 5 000 штук защитных комбинезонов, 30 000 штук перчаток и 100 защитных очков), - отметили в ведомстве.

Таким образом, бездействие со стороны Управления привело к неэффективному расходованию бюджетных средств и недополучению больницами жизненно необходимых средств.

Материалы по данному факту направлены в антикоррупционную службу для проведения расследования.

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