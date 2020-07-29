В США девочка умерла от коронавируса во сне

Врачи посчитали, что у девочки обычная ОРВИ, и отправили ее лечиться домой.

В американском штате Флорида умерла от коронавируса девятилетняя девочка, она стала самой молодой жертвой вируса в штате, сообщает zakon.kz.

Кимора Линум попала в больницу с повышенной температурой. Врачи посчитали, что у девочки обычная ОРВИ, и отправили ее лечиться домой.

Несмотря на симптомы, теста на наличие коронавируса школьнице не сделали.

Через несколько дней Киморе стало немного лучше, и она отправилась поиграть со своими друзьями. Придя домой после прогулки, школьница пожаловалась на усталость и легла спать. Спустя какое-то время мама девочки обнаружила ее без признаков жизни. По словам родных, проблем со здоровьем у девочки не было.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США зафиксировано более четырех миллионов случаев инфицирования коронавирусом, скончалось свыше 148 тысяч пациентов.

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