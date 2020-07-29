Назначен первый заместитель акима Шымкента
Им стал Шынгыс Мукан.
Распоряжением акима города Шымкент первым заместителем акима города назначен Мукан Шынгыс Жумабекович, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Шымкент.
Шынгыс Мукан родился в 1984 году в Южно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Университет "Кайнар" (2004);
· Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2008);
· Гарвардский университет, по программе "Болашак" (2018)
Специальность "Переводчик", "Бакалавр экономики", "Магистр государственного управления (MPA)"
Трудовой стаж:
· Корреспондент, газета "Жас Алаш", г. Алматы (11.04.2003-19.11.2007);
· Пресс-секретарь, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, г. Астана (16.04.2007-20.11.2007);
· Генеральный директор, ЖШС "Жайық Пресс", г. Уральск (05.11.2007-11.10.2010);
· Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО, г. Уральск (27.10.2010-16.05.2016);
· Заведующий сектором отдела Внутренней политики, Администрация Президента РК, г. Астана (16.05.2012-20.08.2012);
· Заместитель акима Атырауской области, г. Атырау (20.08.2012-18.02.2019);
· Вице-президент по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling (с 18.02.2019)
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