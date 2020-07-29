Жители Усть-Каменогорска жалуются на нашествие крыс

В СЭС и в городском акимате просто пожимают плечами, добавляя, что с нашествием крыс жильцы должны бороться самостоятельно.

Грызуны атаковали целый район Усть-Каменогорска. Люди опасаются, что крысы могут стать переносчиками опасных болезней, сообщает zakon.kz.

По словам жителей многоэтажки крысы никого не боятся, говорится в материале Первого канала "Евразия".

Сейчас идет коронавирус. С такими крысами у нас и чума может быть. Крысы, они очень опасны. Они настолько приспособились. Они не боятся людей. Они выходят, ходят. Здесь иногда лежат их мертвые тела, раздавленные машинами. Их настолько много, что их спокойно машины давят, - рассказывает жительница дома Анара Исанова.

Из-за жары днем крысы не выходят. Но, как только начинает темнеть, во дворе стоит писк.

Вот такие были. Сейчас поменьше стали, потому что, наверное, уже не пролазят в норы эти, наверное. Сейчас мелких очень много. Повезло, что спилили это дерево. Я никогда не видела, чтобы они гуськом по дереву на крышу ходили. Я вообще в шоке, - говорит старшая по дому Ольга Малахова.

В шоке и пенсионерка Вера Грохотова. В этом доме она живет 16 лет. За все это время женщина не припомнит, чтобы крысы чувствовали себя здесь настоящими хозяевами. Сейчас же они пробрались в подъезды и квартиры.

На днях у нас здесь магазин, тоже на втором этаже, по этой крыше заползла крыса в квартиру. Они ее гоняли, гоняли на лоджию, кое-как выгнали, но потом уже не знаю, как они ее выкинули. Но там, на крыше, их полно, говорят. Иногда идешь вот так. У меня собачка маленькая, гуляем. Иногда посмотришь, кишмя кишат. Знаете, ужасно много, - комментирует жительница дома Вера Грохотова.

Грызунов травят. В неделю раз. Наталья Кондратова работает дворником в КСК. По ее словам, местные крысы отличаются удивительной живучестью и плодовитостью, умом и хитростью, позволяющей избегать расставленных ловушек.

Наше КСК травит крыс. Но их никогда не убавляется, и мы их, дохлых, кучами закидываем сами в контейнеры. Их очень много. Травим, да, сам начальник ходит, покупает отраву и сам лично травит, - говорит работник КСК Наталья Кондратова.

После дератизации сотрудники КСК постоянно собирают партии дохлых тушек. Одни жители уверены: всему виной гаражи, и эта пристройка -"логово крыс". Другие винят ближайший ресторан, который выбрасывает огромное количество мусора. В СЭС и в городском акимате просто пожимают плечами, лишь добавляя, что с нашествием крыс жильцы должны бороться самостоятельно.

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