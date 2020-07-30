В Алматы общественный транспорт не будет работать три выходных дня

В том числе метро.

31 июля, 1 и 2 августа в Алматы не будет работать общественный транспорт, передает zakon.kz.

Напоминаем, что согласно постановления главного санитарного врача, в праздничные и выходные дни (31 июля, 1-2 августа) работа общественного транспорта Алматы, в том числе и метрополитена будет приостановлена, - сообщили в Транспортном холдинге.

31 июля является выходным днем в связи с празднованием Курбан Айта.

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