В Алматы общественный транспорт не будет работать три выходных дня
В том числе метро.
Фото : Акимат Алматы30 июля 2020, 09:06
31 июля, 1 и 2 августа в Алматы не будет работать общественный транспорт, передает zakon.kz.
Напоминаем, что согласно постановления главного санитарного врача, в праздничные и выходные дни (31 июля, 1-2 августа) работа общественного транспорта Алматы, в том числе и метрополитена будет приостановлена, - сообщили в Транспортном холдинге.
31 июля является выходным днем в связи с празднованием Курбан Айта.
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