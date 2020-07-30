Руслана Жанпеисова приговорили к лишению свободы

Его признали виновным по двум статьям.

Руслана Жанпеисова (Бибарса Раимбекова) приговорили к лишению свободы, передает zakon.kz.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента от 30 июля 2020 года Раимбеков Б. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.107 ч.1 и ст.378 ч.2 УК, то есть в умышленном причинении потерпевшему М. телесных повреждений средней тяжести, а также в оскорблении представителя власти и распространении видеозаписи в сети телекоммуникации, - сказано в сообщении пресс-службы суда Шымкента.

По совокупности уголовных правонарушений он осужден к одному году лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, то есть в колонии-поселении.

Судом было установлено, что Раимбеков с использованием аэрозольного устройства в виде пистолета, заряженного перцовым содержимым, выстрелил в область глаз потерпевшего М., причинив ему химический ожог обоих глаз, что повлекло за собой снижение остроты зрения. Кроме того, он в общественном месте, публично оскорбил сотрудника полиции К., находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, и выложил видеозапись на общедоступный интернет-канал, - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел, что вину в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести он не признал. И он характеризуется как лицо, неоднократно имевшее проблемы с законом.

Вместе с тем, суд учел мнение потерпевших о назначении Раимбекову Б. наказания в виде лишения свободы. Суд не принял во внимание доводы Раимбекова Б. и его адвоката о том, что он произвел выстрел в лицо потерпевшему М. в пределах крайней необходимости, и что в отношении него со стороны потерпевшего М. совершались противоправные действия. Эти и другие утверждения были предметом исследования в суде и опровергнуты показаниями потерпевшего, свидетеля, видеозаписью, представленным Раимбековым Б., заключениями судебных экспертиз. Вина Раимбекова Б. в совершении указанных уголовных правонарушений полностью доказана материалами дела, - пояснили в суде.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших-истцов и взыскал с осужденного моральный вред в пользу М. в сумме 400 000 тенге и К. - 150 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее Жанпеисова подвергали административному аресту больше чем на месяц за правонарушения. Сообщалось также об уголовном деле в его отношении за подделку документов. Выйдя после ареста на свободу активист заявил, что что больше не будет снимать на видео полицейских Казахстана, принес извинения за критику в адрес МВД и за свои сюжеты.

В Сети при этом есть видео с инцидентом, за который якобы и осудили блогера.

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