Бауыржан Ыскак покинул пост главы Управления здравоохранения Алматинской области
Он занимал эту должность с декабря 2017 года.
Фото : Facebook30 июля 2020, 12:47
Бауыржан Ыскак покинул пост, передает zakon.kz.
Информация о том, что он покинул пост руководителя Управления здравоохранения Алматинской области появилась в соцетях. В пресс-службе акима региона ее подтвердили.
Он занимал эту должность с декабря 2017 года.
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