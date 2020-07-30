Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Бауыржан Ыскак покинул пост главы Управления здравоохранения Алматинской области

Он занимал эту должность с декабря 2017 года.

Фото : Facebook30 июля 2020, 12:47

Бауыржан Ыскак покинул пост, передает zakon.kz.

Информация о том, что он покинул пост руководителя Управления здравоохранения Алматинской области появилась в соцетях. В пресс-службе акима региона ее подтвердили.

Он занимал эту должность с декабря 2017 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты