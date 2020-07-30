Бауыржан Ыскак покинул пост главы Управления здравоохранения Алматинской области

Он занимал эту должность с декабря 2017 года.

Фото : Facebook

Бауыржан Ыскак покинул пост, передает zakon.kz. Информация о том, что он покинул пост руководителя Управления здравоохранения Алматинской области появилась в соцетях. В пресс-службе акима региона ее подтвердили. Он занимал эту должность с декабря 2017 года.

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