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Некоторым предпринимателям отсрочат платежи по кредитам

До октября.

Фото : kbdp.ru30 июля 2020, 13:24

На заседании Государственной комиссии премьер-министр РК Аскар Мамин поручил выработать комплекс мер для оказания поддержки предпринимателей, передает zakon.kz.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП "Атамекен" поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателям. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября т. г. - сообщается на сайте ПМ РК.


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